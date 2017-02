Eclipse de Lune "dans la pénombre" : de quoi parle-t-on ?

Si la Lune sera pleine cette nuit, elle perdra peu à peu de son éclat. Ce vendredi, peu avant minuit, la Lune va rentrer dans la pénombre de la Terre. De ce fait, sa surface apparaîtra moins lumineuse que de coutume. L'éclipse va débuter vers 23h34, au moment où l’astre va s’aligner avec le Soleil et la Terre. Elle atteindra son paroxysme à 1h44, quand 98% du disque céleste sera dans l’obscurité. Ici bas, ceux qui le scruteront auront l'occasion de voir le satellite de la Terre s'assombrir progressivement.





La Lune ne passant qu'en partie dans le cône d'ombre, on ne peut pas parler d'une éclipse de Lune. Et on n'observera pas de changement de coloration de notre satellite, comme lorsque la Lune devient orange durant une éclipse totale en raison de la filtration de l'essentiel des rayons solaires par l'atmosphère de notre planète.