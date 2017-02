Eclipse de lune du vendredi 10 février : où, quand et comment l'observer

En regardant le ciel, dans la nuit du vendredi 10 février au samedi 11 février, vous pourrez observer trois phénomènes astronomiques. Pour résumer, une éclipse lunaire aura lieu le même jour que la "snow moon" (ou Pleine Lune de février), alors qu’une comète traversera notre ciel. Certes, ils n’auront pas lieu en même temps, mais le fait qu’ils se déroulent au cours de la même nuit est déjà suffisamment rare pour être signalé.





En France, cette éclipse lunaire pénombale sera visible à partir de 21h30, et jusqu’à 1h52 du matin. La Lune prendra une apparence ombragée. La Terre bloquant la lumière du soleil, celle-ci ne peut atteindre la surface de la Lune. Etant donné que l’atmosphère laisse passer les rayons rouges, l’astre prendra alors une teinte rougeâtre. On peut observer ce phénomène sans crainte à l’œil nu (si les conditions météo le permettent), mais c’est encore plus beau avec des jumelles ou un télescope.