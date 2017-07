Eclipse totale de soleil du 21 août : pourquoi les scientifiques l'attendent avec tant d'impatience

Les observateurs se retrouveront dans une obscurité totale en milieu de journée pendant plus de deux minutes et pourront voir étoiles et planètes dans le ciel. Environ 12 millions d'Américains vivent à l'intérieur de cette étroite bande et seront probablement rejoints par des millions d'autres. Pour les astronomes, cette éclipse offre une rare occasion de tester de nouveaux instruments et d'observer la couronne solaire, la haute atmosphère du soleil autrement invisible.





Les scientifiques sont intrigués par le fait qu'elle soit beaucoup plus chaude que la surface du soleil. Ils cherchent aussi à comprendre les éjections de masse coronale qui projettent des particules ionisées à grande vitesse vers la Terre et peuvent perturber les communications satellitaires et les réseaux électriques.