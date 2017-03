EN DIRECT - Suivez en vidéo la deuxième sortie de Thomas Pesquet dans l'espace comme si vous y étiez

Deux astronautes seront donc dans l'espace en même temps. Mais comment distinguer Thomas Pesquet et Shane Kimbrough ? Voici trois petites astuces : la plus facile, tout d'abord. Sur l'épaule de l'astronaute, le drapeau de ce dernier figure. Autre astuce plus méconnue : regardez les jambes des astronautes. Celles de Thomas sont blanches. Shane aura une bande rouge sur les jambes de sa combinaison. Enfin, si des images sont filmées via les caméras des astronautes, celles ci porteront un numéro : le chiffre 18 correspond à la caméra de Shane. Si c'est le chiffre 20 , il s'agira de la caméra de Thomas Pesquet.