Comment observer l’astéroïde géant qui va frôler la Terre ce soir ?

Pour ceux qui craignent les températures hivernales, le passage de l'objet céleste sera visible sur le web via le télescope du site Slooh. Le site The Virtual Telescope diffuse et commente également l'évènement. Sinon, il vous sera toujours possible de suivre l'événement grâce aux commentaires et sans doute quelques photos prises par des internautes, en tapant le hashtag #2014JO25 sur le réseau social Twitter. Une occasion unique de le voir de plus près. La prochaine fois qu'il reviendra nous faire un petit coucou ? Dans 558 ans...