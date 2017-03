ISS : revivez la deuxième sortie orbitale de Thomas Pesquet

Il a marché dans l'espace durant plus de six heures. Thomas Pesquet a effectué sa deuxième sortie orbitale ce vendredi 24 mars, en compagnie de l'astronaute américain Shane Kimbrough. Leur but : effectuer des travaux à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS).





Durant plusieurs heures, Thomas Pasquet a donc recherché l’originie d’une fuite d’amoniaque sur un radiateur et s’est attelé à une mission délicate, installé dans une position spectaculaire sur une sorte d'escabeau spatial : la lubrification d’un bras robotisé.





Lors de sa première sortie, le 13 janvier dernier, les compétences de Thomas Pesquet avaient été reconnues et c'est pour cette raison qu'il a été choisi pour cette deuxième mission.