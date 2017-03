Etats-Unis : un tétraplégique retrouve l'usage de son bras et de sa main grâce à des implants cérébraux

Dix ans après un accident de vélo qui l’a paralysé à partir des épaules, un Américain de 56 ans a retrouvé l’usage de son bras et de sa main droites, lui permettant ainsi de boire et manger. Et ce, grâce à une nouvelle neuroprothèse, considérée comme une "première" dans le milieu médical.





Le dispositif mis en place fin 2014 pour le patient Bill Kochevar à Cleveland, dans le nord-est du pays, contourne la lésion de la colonne vertébrale grâce à des fils, des électrodes et des logiciels informatiques qui viennent connecter son cerveau et les muscles paralysés. L’homme a ainsi deux boitiers sur la tête et 192 micro-électrodes implantées qui enregistrent les signaux que son cerveau envoie lorsqu’il désire bouger son bras et sa main. "Etre capable de bouger juste ce 'petit peu' est impressionnant", a déclaré Bill Kochevar. "C’est mieux que ce que je pensais".





Selon le coauteur de l’étude Bolu Ajiboye, qui s’est confié à l’AFP, c’est à leur "connaissance", "le premier exemple au monde d'une personne atteinte d'une paralysie totale, complète", qui parvient à utiliser directement la pensée pour actionner le bras et la main, effectuant ainsi des "mouvement fonctionnels". Néanmoins Bill Kochevar reste toujours équipé d’un bras mobile de support, également contrôlé par son cerveau.