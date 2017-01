VIDÉO - Eugene Cernan, dernier homme à avoir posé le pied sur la Lune, est mort à l'âge de 82 ans

Né à Chicago en 1934, Cernan faisait partie des 14 astronautes choisi pour rejoindre la Nasa en 1963. Il participera dès lors activement aux missions Gemini et Apollo. Au total, l’astronaute aura passé 566 heures et 15 minutes dans l’espace, dont 73 heures sur la surface de la Lune. En 1976, Eugene Cernan a quitté à la fois la Nasa et la Marine afin de continuer sa carrière dans le secteur privé. Il est aussi connu pour avoir commenté, pour la télévision, différents vols spatiaux. Sa disparition survient un mois à peine après celle d’une autre légende de la conquête spatiale, John Glenn, âgé de 95 ans. Ce dernier, en 1962, était devenu le premier Américain à tourner en orbite autour de la Terre, une année après le Soviétique Youri Gagarine.





Sur son site web, Cernan formulait ce qui apparaît désormais comme son dernier souhait : "Cela fait trop d'années que je suis le dernier homme à avoir laissé ses empreintes sur la Lune. Je crois, de tout mon coeur, que quelque part un petit garçon ou une petite fille avec une volonté infaillible saura changer cela. Donnons une chance à ce rêve".