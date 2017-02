Huit mois dans la peau d’une "Martienne" : une ex-informaticienne de Google raconte son quotidien sur son blog

Le 19 janvier dernier, une cinquième campagne de simulation de vie sur Mars, HI-SEAS, a été lancée à Manoa, à Hawaï. Prévue pour une durée de huit mois, la mission a sélectionné un équipage de six personnes qui procédera à des tâches diverses comme des missions d’exploration dans des conditions réalistes.





Parmi les chanceux, Laura Lark, scientifique envoyée pour une mission géologique et ex-informaticienne chez Google, a décidé de raconter son quotidien "martien" dans un blog, commentaires et photos à l’appui. Ainsi, depuis le début de la mission, elle explique au fil des jours son emploi du temps, des tâches les plus basiques, comme apprendre à se servir des toilettes sèches, aux tâches essentielles à la survie comme la formation aux premiers secours ou encore l’étude géologique des zones volcaniques , qui se rapprochent de la nature du sol de la planète rouge.