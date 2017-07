Espèces menacées, mais aussi régénération : les impacts contrastés des feux de forêt sur l'environnement

La Rédaction de LCI : Quel est l’impact des feux de forêt sur l’environnement ?

Michel Vennetier : Concernant la faune, il faut distinguer les animaux qui sont capables de se sauver de ceux qui ne peuvent pas bouger, comme la tortue d'Hermann, qui se trouve directement menacée ces jours-ci par exemple. Concernant la flore, pour faire simple, elle va être plus ou moins intégralement détruite lors d’un incendie. Mais il est important de dire que les feux font naturellement partie du fonctionnement des écosystèmes méditerranéens à condition que leur fréquence ne soit pas trop élevée, et qu'il existe une variété à l'échelle des paysages. Autrement dit, la forêt a l’habitude de vivre avec le feu et est constituée d’espèces habituées à se régénérer. Certaines ont même besoin de perturbations telles que le feu pour se renouveler. C’est par exemple le cas d’un certain nombre d’arbres qui sèment des graines qui attendent précisément un événement de ce genre pour germer. Si une même zone ne connaît pas plus de deux ou trois feux en cinquante ans, la forêt est normalement capable de se régénérer sans qu’il y ait de conséquences écologiques à long terme. Et au bout de quelques dizaines d’années, on peut espérer retrouver un espace forestier à peu près similaire. Mais pour permettre à toutes les espèces de survivre et de se reproduire, il faut qu’il y ait une combinaison à l’échelle d’un territoire entre le zones brûlées et non brûlées.