ISS : mais que va faire Thomas Pesquet lors de sa première sortie dans l’espace ce vendredi ?

Le premier a été Jean-Loup Chrétien en 1988. Sa sortie avait duré six heures, un record pour l'époque. Il séjournait dans la station soviétique Mir. Né en 1938, ce pilote de chasse avait été le premier Européen à atteindre l'espace en 1982, à bord d'un vaisseau Soyouz qui l'avait conduit jusqu'à la station spatiale soviétique Saliout.





Le second a été Jean-Pierre Haigneré, en 1999, alors qu'il se trouvait à bord de la station Mir pour la mission Perseus. Sa sortie, avec un cosmonaute russe, avait duré 6h19. Né en 1948, cet autre pilote de chasse avait déjà séjourné dans la station soviétique en 1993.





Enfin, le troisième est Philippe Perrin. Né en 1963, il embarque en 2002 dans la navette Endeavour pour gagner l'ISS. Il a passé seulement 13 jours dans l'espace, mais a réalisé trois sorties extra-véhiculaires, soit près de 20 heures au total.





Quinze plus tard, la sortie de Thomas Pesquet jouira d'une exposition médiatique assurément inédite. Puisqu'à partir de 13 heures, entre les chaînes d'infos en continue (et notamment LCI) et réseaux sociaux, tout le monde aura les yeux rivés sur ses premiers "pas" dans l'espace.