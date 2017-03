ISS : un lycéen britannique corrige les erreurs de la Nasa

Il n'a que 17 ans, pourtant, grâce à lui, la Nasa a mis le doigt sur une erreur dans ses propres données. Miles Soloman a en effet constaté que les capteurs de rayonnements de la Station spatiale internationale enregistraient de fausses données. Il a donc contacté directement la Nasa pour lui signaler le problème, raconte la BBC. "C'était plutôt cool", reconnaît l'adolescent auprès de Radio 4. Et la correction fut "appréciée" par la Nasa, qui a invité le lycéen à réfléchir avec elle à cette anomalie.





Miles Soloman avait eu accès aux données spatiales dans le cadre d'un programme qui permet aux jeunes britanniques de travailler sur la Station spatiale internationale. Cette fois-là, le jeune homme et ses camarades planchaient sur les niveaux de rayonnement de l'ISS, mesurés lors du passage de l'astronaute britannique Tim Peake dans le module. Son professeur de physique se souvient que Miles s'est levé subitement et a pointé une donnée négative. Or, l'énergie ne peut être négative. Et l'erreur se répétait !