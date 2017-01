JT WE – "Demain" : le graphène, un matériau aux propriétés révolutionnaires

200 fois plus résistant que l'acier, très bon conducteur électrique, 100 fois meilleur que le cuivre ou le silicium, très léger... Le graphène. Difficile d'envisager un jour de se passer du métal ou du plastique, et pourtant un nouveau matériau pourrait bientôt s'imposer, bien qu’il soit déjà très présent dans nos objets du quotidien. Le graphène est le champ de la recherche sur lequel les industriels investissent aujourd'hui le plus.