L'astrophysicien Stephen Hawking va voyager dans l'espace avec Virgin Galactic

Stephen Hawking a toujours rêvé de voyager dans l’espace. Un rêve que l’astrophysicien britannique, aujourd'hui âgé de 75 ans, pourrait bel et bien assouvir grâce à son ami milliardaire Richard Branson. "Je pensais que personne ne m'y emmènerait, mais Richard Branson m'a offert une place sur Virgin Galactic. J’ai dit 'oui' tout de suite et je n’ai jamais changé d’avis depuis ce jour", a-t-il confié lundi à l’émission anglaise "Good Morning Britain".





Atteint de la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative qui entraîne une paralysie progressive, Stephen Hawking se déplace en fauteuil roulant et parle à l’aide d’un ordinateur. En 2007, il expliquait, après avoir participé à son premier vol en zéro gravité à bord d'un Boeing 727-200, que les entreprises spatiales privées étaient vitales pour réduire le coût du tourisme spatial et le rendre accessible au plus grand nombre.