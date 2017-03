L'Oleo Sponge, la petite éponge magique qui pourrait nettoyer nos océans

Et si on passait l'éponge ? C'est exactement ce que proposent les chercheurs du Laboratoire national d'Argonne, aux États-Unis. Ensemble, ils ont mis au point l'Oleo Sponge, capable d'absorber quatre-vingt-dix fois son poids en pétrole et autres produits pétroliers. Le tout sans s'imbiber d'eau. Une fois essorée, l'éponge oléophile et hydrophobe est réutilisable et les hydrocarbures recyclables. Une petite révolution dans le monde de la dépollution.