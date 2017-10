L'usage des pesticides contre les insectes volants fait craindre "une catastrophe écologique imminente"

S'appuyant sur leurs résultats, les chercheurs s'attendent à un séisme qui bouleverserait l'ensemble des écosystèmes. "Alors que des écosystèmes entiers dépendent des insectes pour la nourriture et la pollinisation, on peut s'inquiéter d'un déclin des populations d'oiseaux et de mammifères qui s'en nourrissent", a prévenu Hans de Kroon, également de l'université de Radboud. Ces chercheurs espèrent que leurs conclusions vont servir de signal d'alarme et entraîner rapidement des études supplémentaires pour déterminer avec précision l'origine de cette disparition rapide des insectes volants et pour la combattre.