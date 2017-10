La fusion de deux étoiles à neutrons observée pour la première fois

Pour la première fois dans l'histoire de l'astronomie, des scientifiques sont parvenus à observer la fusion de deux étoiles à neutrons, a annoncé la Nasa lors d'une conférence diffusée sur Internet ce lundi. C'était l'un des secrets les mieux gardés de l'univers : un véritable "feu d'artifice", dont l'observation a débutée par la détection d'ondes gravitationnelles. "Ce qui est merveilleux, c'est que l'on a vu toute l'histoire se dérouler : on a vu les étoiles à neutrons se rapprocher, tourner de plus en vite l'une autour de l'autre, on a vu la collision, puis la matière, les débris envoyés partout", a expliqué à l'AFP Benoît Mours, directeur de recherche CNRS.



C'est une découverte majeure à plus d'un titre, souligne l'Agence spatiale américaine. Cette observation inédite apporte en effet des réponses à plusieurs "mystères" scientifiques. Non seulement les scientifiques de la collaboration LIGO-Virgo en savent davantage sur la fusion violente des étoiles à neutrons, un phénomène encore jamais observé, mais ils ont résolu la question de l'origine de l'or sur Terre et ont pu calculer la vitesse de l'expansion de l'univers, de quoi fournir une preuve du bien fondé de la théorie de la relativité générale développée en 1915 par Albert Einstein.