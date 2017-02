La Nasa découvre des bactéries vieilles de 60.000 ans au Mexique

On peut dire qu’elles ont survécu à l’enfer. Dans les grottes de Naïca, à Chihuahua au Mexique, des scientifiques de la Nasa ont fait une découverte plus que surprenante. A plus de 800 mètres de profondeur, là où la température dépasse les 40°C et l’atmosphère humide est pesante, ils ont retrouvé des bactéries piégées dans des cristaux. Pour survivre dans cet "enfer", comme il est surnommé par le monde scientifique, les organismes se seraient nourris de sulfite, de manganèse et d’oxyde de cuivre.