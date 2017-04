La Nasa va révéler ses découvertes sur les "mondes océaniques" du système solaire

Ces informations sur une éventuelle vie extraterrestre pourraient bien provenir de Saturne. Et pour cause. La Nasa évoque "des découvertes" basées sur les données collectées depuis 13 ans maintenant et dont la mission doit s'achever au mois de septembre. L'un des satellites naturels de Saturne, Encelade, posséderait un océan "dynamique", dixit la Nasa. Deux autres lunes, Titan et Mimas, sont suspectées d'abriter de l'eau. Pour y voir plus clair, vous pourrez même poser vos questions sur Twitter pendant la conférence qui se tiendra à Whashigton en utilisant le hashtag #AskNASA.