La photo vertigineuse de Thomas Pesquet... les pieds dans le vide

Durant leur expédition extra-véhiculaire, Thomas Pesquet et son collègue américain Shane Kimbrough ont installé des adaptateurs et des câbles électriques pour brancher trois nouvelles batteries lithium-ion, de la taille d'un réfrigérateur d'une masse de près de 200 kilos chacune. Cette sortie de vendredi a été la 197e consacrée à l'assemblage et à l'entretien de l'ISS, dont le premier module a été mis en orbite en 1998.





Thomas Pesquet, 38 ans, qui séjourne dans la Station depuis le 20 novembre, est devenu le quatrième Français à effectuer une sortie dans l'espace et le onzième Européen. Chaque jour depuis son arrivée, l'astronaute publie des photos de la Terre vue de l'espace ou de l'ISS sur son compte Twitter.