Le guépard, félin en voie de disparition

L’animal le plus rapide au monde serait-il en voie de disparition ? Selon une étude d’une revue américaine, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), le guépard, célèbre félidé vivant principalement en Afrique, "court tout droit vers son extinction".





Moins de 7100 spécimens subsistent actuellement en liberté dans le monde, à 99% en Afrique, n'occupant plus que 9% de la surface qu'ils ont un temps occupé. Selon de précédentes estimations, non citées dans l'étude menée par la Société zoologique de Londres (ZSL) et l'organisation de défense de l'environnement Wildlife Conservation Society (WCS), la population mondiale de guépards s'élevait à environ 100.000 individus au début du XXe siècle.