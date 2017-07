Effrayant, le T-Rex ? En fait, il n'aurait sans doute pas réussi à vous attraper

Steven Spielberg s'est donc trompé sur toute la ligne. Selon une étude réalisée par des chercheurs de l’université de Manchester, le docteur Alan Grant ou Ian Malcom n’auraient en fait jamais pu être rattrapés par le fameux T-Rex de Jurassic Park. D’après leurs recherches, le dinosaure aurait été incapable de dépasser les 20 km/h en étant lancé à pleine vitesse. Il est certain qu’en tenant compte de ce détail, le scénario aurait tout de suite été moins effrayant.





Grâce à une simulation par ordinateur "très réaliste", l’équipe de scientifiques a pu évaluer la vitesse de maximale du Tyrannosaurus Rex. En considérant seulement sa force musculaire, l’animal aurait été capable d'atteindre les 30km/h. Mais c’est sans compter sur son poids et la résistance de son squelette. Ces paramètres inclus dans les calculs, la vitesse de pointe de l’animal n’atteint plus que 20km/h. S’il d’aventure il essayait d’aller plus vite, les pattes du dinosaure tant redouté se seraient tout simplement brisées. "Cela signifie que le T-Rex était en fait plutôt lent et n’était par conséquent pas un prédateur de poursuite", explique à la BBC William Sellers, coauteur de l'étude. "Cette information nous aide vraiment à compléter l'image de ce qu'était la vie au temps du Crétacé", poursuit-il.