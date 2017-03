Les araignées auraient, en théorie, assez d'appétit pour dévorer l'humanité entière en un an

Phobiques, passez votre chemin. Selon une étude réalisée par des chercheurs de l’Université de Bâle, en Suisse, les araignées pourraient dévorer l’humanité toute entière en seulement un an. Mais, pour ceux dont les poils se hérissent déjà, notez qu'il ne s'agit-là que de théorie. Car les arachnides se nourrissent pour la plupart d’insectes. Certaines espèces, plus grosses, peuvent en revanche déguster lézards, oiseaux et autres petits mammifères. Et, à ce jour, aucune araignée mangeuse d'Hommes n'a été répertoriée.





D’après les calculs des scientifiques, publiés dans le journal The Science of Nature, tous les prédatrices du globe consomment entre 400 et 800 millions de tonnes de proies chaque année. Soit autant, voire doublement plus, que le humains. Notre consommation annuelle s'établirait à 400 millions de tonnes environ. Les Hommes eux-mêmes pèseraient près de 300 millions de tonnes... Faites le calcul, c'est un poids bien inférieur à la ration des araignées terrestres. Elles n'auraient donc aucun mal à ne faire de nous qu'une bouchée. En théorie toujours.