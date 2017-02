Les mammouths de retour... d'ici deux ans ?

"Notre but est de produire un embryon hybride, se situant entre l’éléphant et le mammouth", explique le professeur George Church. La créature, parfois surnommée "mammouphant", aurait en fait l’apparence d’un éléphant mais avec des caractéristiques propres au mammouth laineux telles que de petites oreilles, de la graisse sous-cutanée, de longs poils hirsutes et un sang adapté aux basses températures.





L’objectif ? Aider à la survie des éléphants d’Asie, avec qui l’animal sera croisé, et lutter contre le réchauffement climatique. "Les mammouths laineux empêchent la toundra de décongeler en frappant la neige et en laissant entrer de l'air froid", explique le chercheur. "En été, ils abattent des arbres et aident l'herbe à grandir".