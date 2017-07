Les Nuits des étoiles 2017 mettent le cap sur les "Terres habitables" : quand, où et quoi regarder dans ciel

Si la météo est de la partie, les visiteurs pourront observer la Station spatiale internationale, vers 22h13 ce vendredi, qui donnera le coup d'envoi de ce grand festival d'astronomie. Muni d'une lunette astronomique, il sera possible d'apercevoir Jupiter et ses quatre Lunes, ainsi que Saturne et son système d'anneaux. Avec un plus grand télescope, vous pourrez même apercevoir Uranus, Neptune, Pluton, puis, plus loin, les nébuleuses, ces amas de gaz qui sont en train de s'effondrer sous l'effet de leur gravité pour donner naissance à de nouvelles étoiles.





Enfin, vous pourrez également observer la célèbre pluie d'étoiles filantes des Perséides, dont le pic est situé cette année entre le 11 et 15 août. Ces étoiles filantes sont des poussières échappées de la comète Swift-Tuttle, qui croisent chaque année la trajectoire de la Terre.