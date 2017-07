Les Nuits des étoiles 2017 mettent le cap sur les "Terres habitables" : dates, thème, animations, voici ce qu'il faut savoir

L'Association d'astronomie française, qui organise l'événement, a choisi comme thème cette année les "Terres habitables". "Chaque étoile visible à l’œil nu dans le ciel d’été, et au télescope, cache sans doute une pluralité de mondes. Mais le vertige des distances astronomiques fait qu’ils sont inaccessibles. Il n’existe pas de 'terres de secours', pas de plan B pour l’Humanité. Raison de plus pour changer notre regard sur la Terre, notre Terre, et la conserver habitable. Pour toutes les espèces vivantes, pour nos enfants et pour le futur de notre espèce", peut-on lire sur la page de présentation de l’événement.