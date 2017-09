Malgré leurs tensions, les États-Unis et la Russie s'allient pour construire une station autour de la Lune

Dans le cadre du programme américain "Deep Space Gateway", l'agence spatiale russe Roskosmos et la Nasa se serviront de la Station spatiale internationale (ISS) comme base pour une "exploration plus poussée de l'espace" et pour la création de cette plateforme internationale habitée devant orbiter autour de la Lune, a annoncé Roskosmos dans un communiqué. La signature de cet accord a eu lieu à Adélaïde, en Australie, où se tient le 68e Congrès international d'astronautique dans un contexte où les acteurs cherchent à donner un nouveau souffle à la conquête spatiale sur fond de financements limités et de probable fin de vie de l'ISS.