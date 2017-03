Mars : l'une des six roues du robot Curiosity montre des signes d'usure

Habituellement, en cas de crevaison, il est relativement simple de changer sa roue : on se range sur le côté et on sort le cric, avant de se rendre chez le garagiste. Sauf que sur Mars, évidemment, il n’y a pas encore de garage ! Lors d’une vérification de routine, la Nasa a constaté que l’une des roues qui équipent le rover Curiosity comportait des signes d’usure.





L’anomalie, repérée le 19 mars dernier, touche plus spécifiquement la roue du milieu, située côté gauche. Deux des "grousers", ces rainures en forme de zigzag que l’on aperçoit à la surface des roues, se sont cassées. Chacune des roues du rover en possède dix-neuf au total. Elles lui permettent de se déplacer plus aisément sur le terrain rocheux et accidenté de Mars.