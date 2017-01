Mission en Terre Adélie #22 : douceur, longueur et épaisseur du temps

Alain Mathieu, le responsable technique du district de Dumont d'Urville, s’affaire sur le toit rouge du séjour en bras de chemise. La dernière couche de laine de roche est placée, il peut refermer et commencer à préparer ses affaires pour le départ.

Retour en France après seize mois en Terre Adélie, barbe blanche, cheveux longs poivre et sel, bouclés, attachés par un élastique, toujours en jeans et chemise de laine à carreau, Alain a fait de la station Dumont d’Urville, sa deuxième et même sa première maison.





Cinq hivernages de quinze mois en moyenne depuis 2006, l'homme a ainsi cumulé plus de sept ans de vie en Antarctique et il compte bien revenir l’an prochain à 62 ans : « En France je suis coordonnateur de travaux, alors j’organise. Ici, j’ai les mains dans le cambouis et je suis libre. Je sais ce qu’il y a à faire et m’organise comme je veux. J’aime bricoler ».





Alain a également une autre passion. Au petit jour, au soir qui tombe et même au coeur même de la nuit, il attend son heure et part tout seul avec son appareil photo. Certains de ses clichés sont magnifiques : manchots empereurs dans le blizzard, pétrels géants dans le blanc des yeux, phoques avec la gueule ouverte, pleines lunes, voie lactée, mirages à l’horizon ou encore les aurores australes qu’il guette : « L’hiver surtout, c’est magique. Il peut faire - 30° avec du vent, j’y vais quand même. On se sent seul au monde, on ne s’en lasse pas, je peux rester des heures dehors ».