Météo : qu'est-ce que la "température ressentie", plus froide encore que celle qu’affiche le thermomètre ?

Dans ces conditions, mieux vaut s’habiller en conséquence pour affronter les journées à la fois glaciales et venteuses. Le gouvernement canadien, plus qu’au fait sur ces questions, délivre quelques conseils : porter plusieurs couches de vêtements, avec une couche extérieure résistante au vent, mettre des gants isolés et limiter au maximum les parties non couvertes du corps, comme les oreilles, le nez, les doigts et les orteils qui perdent leur chaleur le plus rapidement. Enfin, et surtout, s’abriter autant que possible du vent pour limiter voir annuler l’effet de température ressentie.