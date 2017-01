Mission en Terre Adélie #10 : départ et premier jour en mer

17h30 nous sortons de la baie. L’océan est là tout de suite. Le bateau bouge un peu plus. Jérôme Fournier, chercheur au CNRS, est sur le pont, jumelles à la main. C’est une leçon de choses grandeur nature qui s’annonce. Déjà un premier albatros. Jérôme le repère, le scrute, l’identifie : "Albatros de Salvin". Avec ses 2 mètres 40 d’envergure, il rase les vagues sans donner un coup d’aile : "Ca commence ici et cela ne s’arrêtera pas. Nous sommes dans une des mers les plus riches de la planète. Un des rares endroits encore préservés".





Les côtes de Tasmanie commencent à se perdre au loin dans le bleu du soir. Le ciel s’assombrit. Bientôt on ne distingue plus que des formes imprécises, les dernières montagnes. Je regarde à bâbord des oiseaux jouer avec les vagues et lorsque je repointe les yeux dans le sillage du navire, il n’y plus rien à l’horizon. La terre s’est évanouie. Nous voilà entourés d’eau, à 360°, à perte de vue.