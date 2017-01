Mission en Terre Adélie #12 : des distractions pour tuer l’ennui

Bon bleu du ciel pâle. Grand bleu profond de la mer. Pas une tâche aux alentours sinon cette ligne à l’horizon où les deux bleus se rejoignent et se séparent dans un flou brumeux comme un fondu enchaîné entre deux plans. Un vent du nord-nord-ouest favorable nous pousse toujours. Le bateau file sans trop de secousses vers le Sud. On peut se tenir debout sur le pont. Les objets fusent moins dans les cabines.





Mais cette nuit fut rude. Le roulis m’a fait valser d’un côté à l’autre de la couchette de 10 heures du soir à 7 heures du matin. Les 50èmes hurlants ont un peu parlé. Au réveil (même quand on pense ne pas avoir dormi il faut se réveiller, pourquoi ? C’est la grande question existentielle du moment), je suis un peu blême. Plusieurs de nos camarades de traversée souffrent ce matin. Un petit massage des muscles des cervicales et du cou réalisé par Mathieu Verschave, le médecin à bord, me fait du bien.