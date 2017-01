Mission en Terre Adélie #13 : le mystère de la convergence antarctique

Il n’y a pas d’échanges entre ces deux zones, du moins sur les 300 premiers mètres de profondeur. Les poissons qui vivent d’un côté ne pourraient pas vivre de l’autre. "Depuis 40 millions d’années, nous dit Guillaume, des espèces se sont isolées au sud de la convergence et ont évolué en vase clos, avec des caractéristiques propres. Elles ont par exemple acquis des protéines antigel. C’est ce qu’on appelle des espèces endémiques. Elles n’existent que dans la zone Antarctique". Un sujet d’étude passionnant. Ce point de contact de la convergence antarctique, nous venons de le franchir en passant le 53ème parallèle sud. C’est un pas de plus vers notre destination. Sur le pont, je rajoute une couche de vêtements car le vent commence à piquer.





Bertrand Lachat en filmant le halo blanc du front polaire qui se dessine me dit: "Je ne sais pas si toi tu as hâte mais moi j’ai hâte de voir les glaçons, d’être dedans, dans le pack". Jules Dumont d’Urville sur sa corvette l’Astrolabe en janvier 1840, est impatient lui aussi d’arriver mais la mer le retarde. Il note dans son Voyage au pôle Sud: "Les albatros qui ne nous avaient pas quitté depuis Hobart-Town, disparurent par les 50èmes de latitude. Les vents commencèrent à souffler avec force. Pendant 2 jours nous fûmes obligés de tenir la cape avec une mer monstrueuse, nos corvettes fatiguèrent beaucoup ".





Nous sommes beaucoup mieux lotis. Je n’ai pas vu d’oiseaux aujourd’hui, la terre la plus proche est à plus de 1200 kilomètres. Au salon, un des passagers improvise un petit concert à la guitare. Dehors, la lune presque pleine éclaire le sillage de l’Astrolabe dans la pénombre de nuits de plus en plus courtes.