Mission en Terre Adélie #14 : navigation polaire, des manchots pour guides

Il se passe quelque chose d’anormal dans mon sommeil, une anomalie que je mets un moment à réaliser et qui peu à peu s’impose jusqu’à me réveiller. Le ronflement du moteur me perturbe. Ce bruit de fond qui nous accompagne depuis 5 jours, puissant, omniprésent, lancinant, a soudain baissé d’intensité. Il est devenu un murmure que l’on pourrait ne point remarquer sauf que, au contraire, sa faiblesse saute aux oreilles. Je me jette hors de la couchette, fonce vers le hublot comme un enfant qui se précipite au pied du sapin au matin du 25 décembre. Et le hublot, paroi étanche chargée d’embruns, me donne la réponse qui est aussi un cadeau : la glace est là. L’Astrolabe a ralenti son allure. Il est 6h30 du matin. Latitude 55 degrés 47 Sud. Température extérieure moins 2.





Nous sommes dans ce qu’on appelle le Pack. Un immense morceau de banquise qui s’est disloquée sous l’effet des courants et des vents et qui dérive, s’agrège ou se désagrège selon les endroits, se resserre ou s’écarte. On voit autour de nous, à perte de vue, un moutonnement plus ou moins dense sur la mer lisse. Comme des flocons de crème Chantilly pour un dessert grandiose. Ce pack, d’une épaisseur de 1 à 4 ou 5 mètres dans notre secteur, c’est de l’eau de mer qui a gelé. A ne pas confondre avec les icebergs qui sont des bouts de glaciers, donc de l’eau douce, venus du continent. Ils sont là, eux aussi beaucoup plus hauts jusqu’à 40 mètres pour ceux que nous voyons. Le spectacle est saisissant.





Julien Deroussy, le second capitaine nous dit qu’il est entré dans le champ glaces vers 5h15. Il a choisi de zigzaguer entre les blocs blancs pour ne pas les heurter : "Pour ne pas faire trop de bruit, dit-il, le capitaine dort encore. Il doit se reposer. La journée sera longue".