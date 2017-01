Mission en Terre Adélie #16 : base Dumont d'Urville, 1er jour, l’Histoire qui nous a mené là avec les manchots pour voisins

Aujourd’hui comme en 1840. Le canot de l’Astrolabe de Dumont débarque sur l’île. Les hommes grimpent "sur les flancs escarpés de ce rocher" et un des matelots va "déployer un drapeau tricolore sur ces terres qu’aucune créature humaine n’avait vues ni foulées avant nous". Ils en prennent possession au nom de la France mais ils ne peuvent pas débarquer sur le continent tout proche à cause des glaces. Ce lieu historique a été nommé le rocher du débarquement. Il est à 10 kilomètres de la base actuelle.





Nous descendons de l’hélicoptère. Tous premiers pas sur le sol de l'Antarctique. Il y a une quinzaine de bâtiments. Une centaine d’habitants en ce moment. Ils ne seront plus que 24 en hiver. Nous décrirons plus tard nos conditions d’hébergement, le fonctionnement du site et les différentes recherches scientifiques qui s’y déroulent. Mais la chose frappante en arrivant c’est la présence des manchots. Ils sont partout. Plus de 60 000 manchots Adélie cohabitent depuis 70 ans avec les hommes, indifférents aux mouvements, aux bruits et même à l’hélicoptère qui achemine le ravitaillement et le matériel. Ils sont plus petits, plus vifs, plus bruyants que leurs célèbres cousins les manchots Empereurs.