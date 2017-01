Mission en Terre Adélie #17 : au cœur de la base Dumont d'Urville

Les estivants sont plutôt nommés les "campagnards d’été". Il s’agit de chercheurs ou des techniciens de recherche qui viennent dans le cadre de programmes scientifiques (par exemple: Yann, chercheur qui étudie les manchots Adélie ou Solenn géologue de formation qui vient pendant 4 mois pour faire des manipulations dans un laboratoire de glaciologie. Il y a des techniciens spécialisés comme Olivier chaudronnier-scaphandrier qui fait des travaux en plongée sous-marine pour réparer ou installer des infrastructures nécessaires à la station. Ils vont rester entre 2 et 5 mois.





Et puis il y a les hivernants. C’est le nec plus ultra. Ils vont passer ici au moins treize mois. Ils seront 23 cette année pour le 67ème hivernage en Terre Adelie. Nom de code TA 67. C’est à dire le 67 ème hivernage des équipes françaises en Antarctique. On notera que dans ce décompte le voyage de Dumont d’Urville en 1840 est considéré comme le le 1er le TA 1. Notre histoire se prolonge.