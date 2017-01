Mission en Terre Adélie #18 : la banquise à perte de vue

Au laboratoire de glaciologie, les instruments du programme CESOA tournent 24 heures sur 24. Ici, on pompe l’air pour analyser des particules de soufre, émises par le phyto plancton de la mer et qui font un écran aux radiations. Bruno, chercheur enseignant à Grenoble, nous explique que les données relevées sur le long terme, permettront de suivre l’évolution de ces particules et de comprendre quel rôle elles peuvent jouer avec les changements climatiques en cours.