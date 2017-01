Mission en Terre Adélie #19 : le Grand Bleu d'une crevasse

L’Antarctique est entièrement recouverte de glace et de neige qui se sont accumulées depuis plus de 800 000 ans. Et dans cette immense masse qui s’étend sur 14 millions de km2, il y a des fleuves de glace, autrement dit des glaciers, qui coulent du centre vers la mer. Emmanuel a installé un observatoire sur le glacier de l’Astrolabe. Des antennes





GPS qui permettent de calculer sa vitesse de déplacement. Pendant la campagne de l’été austral il faut repositionner ces antennes et recueillir les données. Tout autour le sol blanc est craquelé. Des crevasses découpent le paysage. Bertrand Lachat s’allonge à côté d’une petite faille bleue pour mieux la filmer et me dit: "Je suis au bord du gouffre !". Aujourd’hui il est facile de plaisanter. Temps idéal. Beau soleil. "On a de la chance, me dit Emmanuel Le Meur, quand le vent se lève, c’est brutal ! Soudain, le souffle de l’hélicoptère qui vient nous rechercher pique le visage et donne une petite idée de ce que peuvent être les conditions météo ici. Pendant les 4 heures de l’opération, ce glacier, 100 fois plus grand que la Mer de Glace à Chamonix, s’est déplacé imperceptiblement de 15 cm. Il avance de 300 mètres par an.





L’appareil redécolle, le ciel s’est voilé, tout est blanc ou presque. A l’horizon on aperçoit les rochers sombres de DDU. Un autre monde à 10 kilomètres à peine.