Mission en Terre Adélie #20 : Les mains dans le cambouis d’un atelier du bout du monde.

Il y a Tito, le Vosgien, qui a grandi sur les pentes du col de la Schlucht : "Je croyais connaître l’hiver. Mais les Vosges c’est rien! Quand le vent le met à souffler ici, qu’on ne voit plus ses pieds, qu’on ne tient pas debout. C’est vraiment impressionnant!".

Il y a Gilou, le chaudronnier, queue de cheval, face burinée, qui en redemande du genre : "On n’est pas bien ici ? C’est l’aventure ! Et puis on côtoie les scientifiques, c’est intéressant". Il y a Jean-Luc et sa tignasse; Biloute et sa gouaille; Bernard, Jacky, Alex et les autres. Et quelques jeunes qui se greffent à cette bande de vieux grognards.





Sans compter une autre figure : Jean-Louis, le cuisinier. Tout droit sorti lui aussi d’un film de Michel Audiard. Moustache blanche. Corpulence de bon vivant. Regard malicieux. On nous en avait parlé comme d’une légende de l’Antarctique. 38 ans de service ! "On connait notre travail. Personne ne nous dit tu fais ci, tu fais ça. Et ça marche très bien". Son plaisir : tenir une belle et bonne table. "On arrive à faire de bons menus, de bons repas et on a de bons clients aussi. On maintient la tradition gastronomique française". Et quand on commence à lui parler de cette passion polaire qui l’anime, il retourne à ses fourneaux : "C’est l’heure du bain je vais mettre les filles à l’eau". Et le voilà qui plonge les pâtes dans la casserole.





Bertrand Lachat, qui prend des photos avec les tous grands chefs qu’il rencontre, le fait poser caméra à l’épaule sur la terrasse. Délicieux moment. Succulent repas avec vue sur la banquise. Chez Jean-Louis. Cap Prudhomme. Un beau jour de l’été austral.