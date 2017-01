Mission en terre Adélie #24 : Un raid au coeur de l'Antarctique

5 heures : Soleil déjà haut. Vent frais. Jéremy Lasmastres, le boulanger, sort les croissants du four. C’est Dimanche!

Dorian Sagot, 20 ans, le benjamin de la base, achève sa nuit de garde à la centrale. Le système de production d’eau et de chauffage ne doit jamais s’arrêter. Les canalisations gèleraient et ce serait la mouise. Au séjour, Ann-Gaëlle boit un café. Pour son dernier jour après 13 mois sur place, elle a fait le tour du cadran, et s’est à peine couchée, enveloppée d’un châle, comme le soleil.





6 heures : La lumière, jailli d’un nuage, se pose sur la calotte de l’Antarctique. Eclat de blanc plus blanc que blanc dans un ciel qui promet du bleu. Les manchots épars sur les rochers font encore silence. Température extérieure -3°, mais le vent augmente la sensation de froid.

Il a commencé à souffler d’un coup vers minuit. Michel Legrand, qui opère le marégraphe, était inquiet. La bouée sur laquelle il a placé un GPS, matériel à 20 000 euros, commençait à dériver dangereusement. Et c’est là qu’est entré en action un personnage dont je n’ai pas encore parlé et qui vaut le détour. Fred Olivier, une française installée en Australie qui travaille régulièrement pour l’Institut Polaire. Je l’appelle Miss Banquise. Cela ne suffira pas à la résumer. Fred est un peu le couteau suisse de la base, la femme orchestre de DDU : spécialiste de la glace et de ses secrets, docteur en sciences, 15 ans d’expérience en Antarctique, plongeuse sous glace, pilote de bateau, photographe, camerawoman… Elle explique : "C’est un vent catabatique. Il se forme sur le plateau du continent, de manière subite, la météo ne peut pas toujours le prévoir et il descend vers la côte en prenant de la vitesse." Dans les bourrasques bruyantes qui frisent les 100 km/h, sur fond de lune qui se lève, un petit groupe s’affaire sur la banquise autour de la bouée en péril. A 1 heure du matin, grâce à des crochets, des bouts, une ancre et une grande dose de bonne volonté, le précieux matériel est sauvé.