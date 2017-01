Mission en Terre Adélie #25 : sur le chemin du retour

Fin de séjour à Dumont d’Urville, notre équipe regagne l’Astrolabe. Nous sommes parmi les derniers à quitter les lieux. "Partir d’un endroit comme celui-ci, me dit Serge Fuster, le chef du district Terre Adélie, des TAAF, c’est toujours un arrachement. En bateau c’est toujours long. On n’en finit plus de s’éloigner. L’hélicoptère vous enlève en un clin d’œil. Comme un sparadrap que l’on arrache d’un coup".





L’Astrolabe, lui aussi, s’est arraché à son quai de banquise mais en douceur, avec le bruit d’une caresse. Stanislas Devorsine, le capitaine, pousse les moteurs. Il est 21 heures. Spectacle somptueux. Le navire polaire, petite masse rouge, avance sur un tapis d’eaux calmes et bleues entre deux icebergs de 30 ou 40 mètres de hauteur. Tous les passagers - nous sommes 40 à bord - sont sur le pont. Pas beaucoup de paroles, juste des yeux levés où se reflète la majesté des lieux.





Devant, des manchots Adélie, se trémoussent et courent sur un morceau de glace avant de plonger et fuser au ras de l’eau en ondulant. On dirait un groupe de petits dauphins. La route est encombrée. Stanislas zigzague entre les blocs, pousse, monte sur cette banquise trop molle qui s’écrase dans un chuintement et bouillonne sur les flancs du navire.