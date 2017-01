Mission en Terre Adélie #27 : "Que c’est long !"

Nous approchons le 60ème parallèle. Bientôt nous sortirons et de la convergence Antarctique qui sépare les eaux polaires de l’océan. Un voile de brume descend. Les températures vont monter. La mer ne sera pas plus clémente.





Fin janvier 1840, après avoir découvert, reconnu et nommé la Terre Adélie, Dumont d’Urville reste quelques jours dans les alentours du cercle polaire. Il tente de trouver le pôle sud magnétique, un des objectifs de l’expédition. Mais les recherches sont vaines, les équipages de l’Astrolabe et de la Zélée sont à bout de force, lui-même se dit "très fatigué du rude métier que je venais de faire, et je doute fort que j’eusse pu y résister plus longtemps". Alors dans la soirée du 1er février 1840, "par 65°20 de latitude méridionale et 180°21 de longitude orientale, nous dîmes un adieu définitif à ces régions sauvages et je mis le cap sur Hobart-Town".





Il mettra 17 jours pour arriver. Il nous faudra trois fois moins de temps. Sur le pont, j’écoute le ronflement du bateau en regardant les cheminées. Les moteurs crachent leurs 6000 chevaux lancés à plein régime. 12 nœuds : 22 km/h. En deux jours nous avons fait quelques 900 kms, un tiers du trajet. Mekry Limpulus, le bosco, le chef des matelots indonésiens, me fait signe, en tournant et retournant sa main sur elle-même, que l’Astrolabe va beaucoup rouler demain. Je lui demande s’il lui arrive d’être malade. Il répond : "Parfois, quand la mer est très mauvaise". On se sent moins seul.