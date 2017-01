Mission en Terre Adélie #28 : savoir prendre le temps et conjurer le mal de mer

Tout le monde, ou presque, porte une pastille ronde derrière l’oreille, c’est le patch. Il permet de moins ressentir le mal de mer mais les dégâts collatéraux sont : somnolence; esprit qui tourne au ralenti, nonchalance. Bertrand Lachat me dit : "je me sens vaseux et fatigué. Je pourrais dormir toute la journée". Il a posé sa caméra et se lance dans la production d’aphorismes. Voici le dernier en date : "après le pack, le patch !". Autrement dit : "Dans le pack (de glace), la mer est plate, pas besoin du patch. Hors du pack, point de salut sans patch."





Julien Duroussy, le second capitaine, me montre sur la carte météo, la dépression qui s’installe au nord et m’explique le programme : en plus du roulis, qui nous balance, nous auront du vent et des vagues contre nous. Cela risque de taper : "On s’abaisse, on s’écrase et après il y a tout qui se relève d’un coup et quand c’est vraiment gros parfois on décolle…" Eric Lavenant, le cuisinier, responsable des couverts mais pas du gite, annonce, imperturbable derrière ses fourneaux : "je vais avoir moins de clients au restaurant".





Mais, dehors il se passe un phénomène que je n’attendais pas. la mer se calme. Le soleil sort. Le vent se pose. La chaleur monte sur le pont. Je pense à mon Adélie qui aimerait tant ça. La mer retrouve son bleu, le vrai bleu-marine qui n’est jamais beau que dans les vagues. La première terre est à 900 kms. Un albatros avec ses ailes de géant s’engouffre dans le vent du sillage. Les paroles de Baudelaire reviennent en écho et l’on se prend soudain, oui, à chérir la Mer.