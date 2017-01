Mission en Terre Adélie #29 : un nom mythique, un destin incertain

Ciel gris ce matin au niveau du 46ème parallèle. Mon soleil est dans le pli des vagues, les albatros accompagnent le bateau, impériaux sur la mer chahutée et l’horizon qui danse. Je ne m’attarderai pas aujourd’hui sur la routine du vague à l’âme et vogue à l’estomac que Bertrand Lachat, allongé dans sa banette, résume en disant "je suis bluuurrrpsss".





Je voudrais parler du navire. L’Astrolabe. Le nom à lui seul parle du vent des grands voyages. C’est le nom d’un très vieil instrument astronomique qui permettait aux navigateurs de mesurer la hauteur des astres et de lire l’heure en fonction de la position des étoiles. C’est le nom de la flûte de Lapeyrouse partie explorer les mers du Sud en 1785 et qui n’est jamais revenue. C’est le nom choisi pour sa corvette, par Dumont d’Urville qui se lançait à la recherche de Lapeyrouse et qui, plus tard, découvrit la Terre Adélie.





Et c’est le nom de ce bateau sur lequel nous tanguons. Son histoire mérite un petit détour : 65 mètres de long, 12,80 mètres de large. Construit en Ecosse en 1986, il a été conçu - avec une coque polaire renforcée, un faible tirant d’eau, une coque plate - pour travailler dans les champs pétrolifères du nord Canada. En 1988, il est racheté par les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) et l’Institut Polaire (IPEV). Les chantiers du Havre le transforment. On aménage des cabines pour 50 passagers et un hangar. On le baptise Astrolabe. Il est un des rares navires à avoir franchi les 2 cercles polaires, nord et sud, dans la même année, en 1991. Depuis 28 ans, il assure la liaison avec la Terre Adélie sur les pas de Dumont d’Urville. 140 allers-retours. Près de 2 millions de kilomètres au compteur. Il appartient à la Cie Pn’O France. Il est affrété par les TAAF et l’IPEV. Il sera remplacé, dès la saison prochaine, par un bâtiment tout neuf de la Marine Nationale, appelé lui aussi Astrolabe.