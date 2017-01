Mission en Terre Adélie #30 : sur le chemin du retour

Ce matin, à 5 heures, l'Astrolabe retrouve les eaux calmes de la baie de Hobart après 6 jours dans les mers du sud. Le soleil se lève sur la Tasmanie devant la caméra de Bertrand Lachat. On devine, dans les collines qui se dessinent, les forêts et l'appel de la chlorophylle.





"Ça fait du bien. Et puis ça sent bon. C'est génial. On revit" nous dit Emmanuel Le Meur, glaciologue, qui vient de passer 3 mois dans la pure blancheur antarctique. Julien Vasseur, ornithologue, qui a vécu 14 mois parmi les manchots, sait que le retour à la vie normale ne sera pas facile: " on est totalement sur une autre planète là-bas ". Joël Dollet, le cuisinier, nous dit que pendant la nuit il s'est remémoré tout ce qu'il a vecu: " je sors d' un long rêve bleu et blanc ".





Pour nous aussi le voyage s'achève. Retour en France demain. Avec une cargaison d'images, de sons et d'émotions que nous allons essayer de partager. Prochaine étape, le montage. Cette chronique s'interrompt provisoirement. Nous la reprendrons dans quelques semaines pour la diffusion des sujets dans les JT de TF1 et de LCI.