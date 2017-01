Mission en Terre Adélie #5 : enfin l'Astrolabe !

Le navire de l'Institut Polaire Paul Émile Victor et des Terres Australes et Antarctiques Françaises a été bloqué par la banquise à une centaine de kilomètres de la base Dumont d'Urville. Il a fallu transporter les personnels et le ravitaillement par hélicoptère. Tout le chargement n'a pas pu être débarqué. Mais il revient pour ramener une quarantaine de passagers dont certains ont passé plus d'un an en Terre Adelie. Il revient pour nous embarquer...