Mission en Terre Adélie : les derniers préparatifs avant notre grand départ pour l'Antarctique

La base arrière des expéditions polaires françaises se trouve à Brest à l’Institut Paul-Emile Victor, l’IPEV. C’est là que se préparent toutes les campagnes vers la terre Adélie. On y remplit des containers de matériel et de vêtements qui vont partir d’abord en cargo vers Hobart en Tasmanie au sud de l’Australie avant d’être embarqués sur le navire océanographique l’Astrolabe qui assure 5 fois par an la liaison vers l’Antarctique. Il ne peut franchir les glaces et atteindre le continent que pendant la période de l’été austral. En dehors de cette période il risquerait de rester plusieurs mois bloqué dans la banquise.





C’est à Brest que se retrouvent ceux qui feront le voyage pour prendre leurs instructions. Certains, une vingtaine de personnes, vont partir pour ce que l’on appelle "l’hivernage" ; Ils passeront 15 ou 16 mois en Terre adélie avec une longue période d’isolement total entre le mois de mars et le mois de novembre. D’autres ne font que la campagne d’été et restent 2 ou trois mois. Parmi eux, des chercheurs comme Elodie Shloesing ornithologue qui va étudier les manchots Adélie, une espèce très sensible, considérée comme sentinelle des effets du changement climatique. Au total l’IPEV accueille sur la base Dumont d’Urville une trentaine programmes scientifiques : le magnétisme, les glaciers, le climat, la biologie marine…