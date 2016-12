Trente heures d'avion via Hong Kong et Sydney pour franchir les 17.000 kilomètres entre Paris et Hobart, en Tasmanie. Pour arriver en Terre Adelie, il nous faudra encore six ou sept jours de bateaux... Mais nous n'en sommes pas là. Dès le départ, sur le chemin, les songes de la vie polaire nous assaillent, avec un clin d'oeil à Saint-John-Perse pour les amateurs.