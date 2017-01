Mission en Terre d'Adélie #9 : Attention banquise! Le capitaine de l'Astrolabe nous décrit le trajet

CARNET DE ROUTE - Le capitaine annonce la couleur : l'Astrolabe ne pourra pas arriver directement à la base Dumont d'Urville pour cause de banquise trop épaisse. La dernière étape s'effectuera à bord d'un hélicoptère... Avant cela, nos reporters Michel Izard et Bertrand Lachat auront vu l'océan se recouvrir d'énormes blocs de glace, le tout accompagné par les phoques, les baleines et les orques.