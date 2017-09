Crash de la sonde SMART-1 : un "cold case" spatial vieux de plus de 10 ans vient enfin d'être résolu

L’engin spatial, qui était notamment équipé d'un téléscope à rayons X destiné à identifier les éléments chimiques présents à la surface de l'astre et d'un spectromètre à infrarouge afin d'établir une carte des minéraux, avait pour mission de cartographier les cratères et d’étudier les processus volcaniques et tectoniques qui ont façonné la Lune. A l'époque, SMART-1 était l'avant-garde, presque tout ce qui était à bord était novateur : il s'agissait d'une mission pour tester la technologie", souligne le site de l’ESA.





Le chercheur français Bernard Foing, qui était responsable scientifique de la mission SMART-1 et qui dirige aujourd’hui le Groupe international pour l'exploration lunaire, a annoncé la découverte au cours d’une présentation lors du Congrès européen de la science planétaire (EPSC), à Riga en Lettonie. "SMART-1 a eu un atterrissage violent […] Nous avons utilisé des images en haute définition de la Lune et des modèles informatiques pour parvenir à localiser le site exact et apercevoir finalement les cicatrices de l’impact", a-t-il expliqué, cité par le site scientifique Phys.org.





La prochaine étape sera d'envoyer un robot d’exploration sur place pour examiner le reste des débris et des panneaux solaires des "ailes" de la toute première sonde lunaire européenne. Mais la date de cette nouvelle mission reste pour le moment encore inconnue.